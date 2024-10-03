Победа Трампа даст шанс Украине? Политолог сделал неожиданный прогноз

Байден может попытаться "подложить свинью"

До конца ноября текущего года, а именно до конца предвыборной гонки в США и самих выборов, надеяться на громкие решения, касающиеся Украины — не стоит. Речь идет, в частности, о разрешении на дальнобойные удары по территории России оружием союзников.

При этом такое долгожданное разрешение от США возможно в случае победы Дональда Трампа, а не Камалы Гаррис. Такое заявление сделал политолог Максим Джигун в интервью "Телеграфу".

"Харрис, как сторонница и часть команды администрации Байдена, в случае победы точно возьмет за точку отсчета позицию Байдена по отношению к Украине. А вот если победит Трамп, Байдену нужно будет войти в историю не как человек, который был слишком осторожным в контексте поддержки Украины и вообще своих союзников, а как человек, который смог переломить ход истории. Ну, по крайней мере, попытаться его переломить", — заметил аналитик.

Кроме того, по словам политолога, Байден может попытаться "подложить свинью" Трампу, чтобы заставить его оказаться в новой политической реальности и иметь дело с конкретными разрешениями на удары вглубь России.

"Создавать определенные вызовы для Харрис он точно бы не хотел, а вот для Трампа… Я уверен, что такой предохранитель мог бы быть дополнительным фактором усиления Украины", — сказал Джигун.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украина потеряла возможность наносить удары вглубь России из-за некомпетентности нового премьер-министра Великобритании.