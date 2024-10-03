"Життя важливіше": Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Вугледару і звернувся до Заходу

Глава держави закликав Захід надати Україні можливість зупиняти Росію

Президент України Володимир Зеленський вважає, що вихід ЗСУ із Вугледару був вірним кроком. У такий спосіб українські військові зберегли свої життя.

Про це глава держави сказав на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві 3 жовтня. Він зазначив, що Україна потребує більшої допомоги Заходу.

"Без відповідної зброї ми не можемо зупинити РФ, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все. І тоді, коли вони руйнують позиції наших, їм потрібно зберегти свої життя, бо вони набагато важливіші за будь-які споруди. Бо це наші люди. Це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Це абсолютно правильний крок", – сказав Зеленський.

Він також вкотре закликав Захід надати Україні можливість зупиняти Росію тією чи іншою зброєю, надати дозвіл, а також відповідні системи.

"Тому ми так просимо надати нам відповідні дозволи. Чи можна без цього зупинити Росію? На сьогодні це один із засобів — посилення України", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 жовтня ЗСУ офіційно вийшли з Вугледару згідно з наказом командування. Після цього російські війська зайшли до міста та захопили його. Нині вони намагаються зміцнитися на місцевості та перегрупуватися.