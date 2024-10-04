После выхода из Угледара 72 ОМБр оставили без отдыха: журналистка раскрыла детали

Выход из города не обошелся без потерь

Знаменитую 72-ю отдельную механизированную бригаду им. Черных Запорожцев, которая вышла из Угледара, не отправили на отдых. Бойцы держали оборону города более 2 лет.

Об этом своей странице в Facebook сообщила военная корреспондентка Юлия Кириенко-Меринова. По ее словам, другое подразделение подвело бойцов бригады.

"Усталая, изуродованная, с потерями 72 ОМБр им. Черных Запорожцев не уходит на отдых после выхода из Угледара. Бойцам сказали занимать позиции. Хотя под боком 123 николаевское ТрО, которое просто отказывается заходить", — написала Кириенко-Меринова.

По информации журналистки, именно это подразделение должно было поддержать 72 ОМБр в Угледаре. Но, по ее словам, "пехота ТрО где-то разбежалась".

"А потом еще и комбат застрелился. Из-за них 72 задержала свой выход из Углика. Потому что надеялись. И да, официальной команды на выход из города не было. Но командиры на местах видели, что уже все. И как бы ни пытались организовать выход, без потерь не обошлось. Даже один наш солдат — это много. Но не один, к сожалению", – подчеркнула Кириенко-Меринова.

Она отметила, что в бригаде есть 7 батальонов. По словам журналистки, в нескольких из них после боев вокруг Угледара "просто не осталось пехоты".

"Теперь в таком состоянии бригада должна становиться на линию боевого столкновения. Думаю, представляете, какое морально-психологическое состояние бойцов. Даже командиры пишут рапорты об отстранении их от командования. Я сочувствую 72. И сочувствую новому комбригу, который в таком состоянии получил. Держитесь родные! Вы лучшие. Столько раз это доказывали", – написала Кириенко-Меринова.

Напомним, 2 октября ВСУ официально вышли из Угледара. Как сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отступление состоялось организованно, и ни одна единица украинской техники не попала в руки врага.