Масштаби вражають: у мережі показали супутникові фото наслідків удару по Торопцю

Під час удару там могли бути потяги з боєприпасами

У мережі ширяться нові супутникові знімки 23-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони Росії, розташованого поблизу селища Октябрського Тверської області. На них видно, що було знищено більше 58 будівель складів, кілька відкритих майданчиків з боєприпасами, пошкоджено залізницю і зруйновано потяги з боєприпасами.

Про це повідомив американський OSINT-дослідник MT_Anderson у X із посиланням на дані супутників. У мережі Х оприлюднили відповідні фото.

На супутникових знімках видно, що значні пошкодження отримала північна частина депо.

Більше 58 будівель складів та кілька відкритих майданчиків перетворилися на попіл або сильно пошкоджені.

Також постраждали зони завантаження боєприпасів на залізницю. OSINT-аналітики вважають, що під час удару там були потяги з боєприпасами.

Що передувало

Цього тижня у Тверській області Росії було два удари по складах з боєприпасами. Спершу у ніч на 18 вересня в місті Торопець Тверської області Росії через атаку дронів виникла пожежа і детонація. Губернатор області Ігор Руденя тоді розпорядився частково евакуювати населення.

Згодом стало відомо, що успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у російському населеному пункті Торопець Тверської області дрони СБУ, ГУР та ССО. За словами джерела "Телеграфу", на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси. Потім 21 вересня дрони атакували склад боєприпасів в населеному пункті Октябрський Тверської області.