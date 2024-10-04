Преимущество России станет недостатком: почему ВСУ методично уничтожают вражеские РЛС

Оккупанты вынуждены постоянно тасовать свои системы ПВО, говорит военный эксперт.

Постепенное уничтожение украинскими военными сети российских радиолокационных станций "Небо-М" приведет к образованию в российской противовоздушной обороне "дыр" и позволит ВСУ прокладывать воздушные "коридоры" для будущих ударов по целям на территории врага.

Об этом исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал в эфире YouTube канала Telegraf UA.

Он напомнил, что у россиян осталось 10 таких комплексов, каждый стоимостью в 100 млн долларов, однако важна не цена, а то, насколько уничтожение таких комплексов лишает врага "глаз".

— В конце мая с.г. подобная станция была поражена в оккупированном Крыму. Она контролировала воздушный фронт в 380 км, и это поражение является нашей реализацией долгосрочного плана по уничтожению систем ПВО и прокладке себе воздушных "коридоров" для будущих ударов.

Чтобы мы видели такой эффект, как в Торопце (где был нанесен удар по складам боеприпасов. — Ред .), этому предшествует долгая подготовка по уничтожению пусковых установок ПВО и радиолокационных станций с помощью ракет Storm Shadow и SCALP-EG, — объяснил военный эксперт суть подготовительной работы.

Он добавил, что РЛС 55Ж6М "Небо-М" является относительно новой разработкой российской оборонки, которая может обнаруживать воздушные и баллистические цели на расстоянии до 700 км. Поэтому уничтожение таких станций является важным вкладом в копилку нашей победы.

Отвечая на вопрос, как быстро россияне могут залатать "дыры" в воздушной обороне, Дмитрий Жмайло объяснил: основная суть таких ударов в том, что враг вынужден постоянно тасовать свои системы ПВО, где-то подтягивать комплексы С-300 и С-400, а на их место ставить менее мощные.

— Вот, например, в Крыму более-менее адекватное российское ПВО действует исключительно в восточной части, прикрывая Крымский мост. Евпатория и Севастополь после наших ударов стали менее защищенными. И [большая] территория, являвшаяся преимуществом для Российской Федерации, теперь становится ее недостатком. И поверьте, мы доведем эту работу до критического состояния, когда промахов и провалов в воздушной обороне россиян станет все больше, — подытожил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

"Телеграф" ранее писал, что в ночь на 26 июля в оккупированном Крыму прогремели многочисленные взрывы. Досталось Евпатории, Сакам и Новофедоровке, где были зафиксированы прилеты ракет по военному аэродрому и складу боеприпасов.