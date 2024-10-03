Українські ATACMS знищили російську установку за 100 млн доларів: скільки їх залишилось у РФ

Тепер Storm Shadow і SCALP-EG буде легше досягти цілей в РФ

Знищено російську радіолокаційну станцію (РЛС) "Небо-М, яка може виявляти та перехоплювати повітряні цілі. Українські військові вдарили по ній балістичними ракетами ATACMS.

Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, наразі у російської армії таких РЛС залишилось десять.

Зауважимо, що військові не уточнили, де саме й коли відбулося ураження російської радіолокаційної станції. Проте відомо, що ця операція допомогла створити сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.

У Генштабі також додали, що вразити РЛС "Небо-М" дуже складно. Адже вона працює у прихованому для виявлення режимі, шукаючи повітряні об’єкти.

"За наявною інформацією, у росіян залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США", — пишуть військові.

Що відомо про "Небо-М"

"Небо-М" — багатофункціональний мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах. РЛС призначена для визначення трьох координат цілей. Вона, завдяки своїй конструкції, може виявляти малорозмірні та малопомітні цілі.

У РФ стверджують, що "Небо-М" може виявляти балістичні цілі на відстані до 600 км та одночасно супроводжувати 200 "трас". Для розгортання такої станції потрібно начебто лише 15 хвилин, а строк напрацювання до першої відмови складає приблизно 1000 годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія могла втратити ще один штурмовик Су-25 разом з пілотом.