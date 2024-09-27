Фото місяця: світлина з Єрмаком та Трампом в США насмішила українців

Фото Трампа та Єрмака викликало сміх у мережі

В мережі сміються з однієї з фотографій із зустрічі президента України Володимира Зеленського з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом. На фото потрапив сам Трамп у момент, коли він щось каже, а за його спиною опинився розмитий силует керівника Офісу президента України – Андрія Єрмака, який дуже недвозначно посміхається.

Фото виклав у Facebook Віктор Трегубов, співзасновник партії "Демократична сокира" та майор Збройних сил України. Він пожартував, що це фото може стати фотографією місяця.

"Фото місяця, я вважаю. Як коректно зауважила Ірина Тамарова — десь так виглядає хтивий дядько принця", – написав він, пославшись на твір Леся Подерв'янського про Гамлета.

Користувачі у коментарях під фото оцінили жарт. Зокрема, написали, що Єрмак дивиться на Трампа, "як на смачненьке", а також згадали безліч відсилок на той самий шедевр Подерв'янського.

Окрім Facebook, фото Трампа потрапило також у Telegram. Там коментарі були більш нецензурними, та значно влучнішими, ніж у соцмережі Цукерберга.

Раніше "Телеграф" показував найяскравіші меми після зустрічі Трампа та Зеленського. Не оминули у них й фільм "Один вдома".

У п'ятницю, 27 вересня, кандидат у президенти США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що має хороші відносини з Володимиром Путіним. І він намагатиметься закінчити війну в Україні вигідно для обох сторін конфлікту.