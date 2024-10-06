Похолодання йде: якою буде погода в Україні на початку тижня

В Україні похолодає

В Україну прийшли осінні дощі, які не лише намочили землю, а й суттєво опустили стовпчики термометрів. Хоча на початку робочого тижня трохи потеплішає, але до "літніх" показників повітря вже не прогріється.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. Синоптики очікують, що дощова погода спостерігатиметься по всій Україні у понеділок, 7 жовтня, а у вівторок йтиметься у східних областях.

При цьому, за їхніми даними, у деяких областях у понеділок також варто чекати гроз. Температура повітря коливатиметься по Україні від +11…+13 у Волинській області та до +26…+28 у деяких частинах Луганської області. Однак у середньому по країні варто чекати +14…+18 градусів.

Різке похолодання на сході очікується у вівторок, коли стовпчики термометра опустяться до +14…+18 градусів.

Погода більш-менш стабілізується у середу, коли температура повернеться до +18…+20 градусів. Однак, довго це потепління не протримається.

Варто зазначити, що за даними синоптиків, жовтень в Україні буде приблизно на 1,5 градуса тепліший за норму, в іншому він нічим аномальним похвалитися не зможе.