Синоптики розповіли про погоду у жовтні: чим він порадує і чи чекати на заморозки

Цього року осінь в Україні дуже м’яка

Вересень балував українців теплом та сонцем, у більшості регіонів України така погода збережеться і у вихідні, але у 8 областях різко похолодає. А ось у жовтні температура повітря в Україні прогнозується вище за норму.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, середня місячна температура повітря в жовтні 2024 року очікується на рівні 7-13 градусів тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму.

Кількість опадів прогнозується в межах норми. Очікується, що їх буде 31-67 мм, у Карпатах місцями 77-101 мм.

Загалом середня місячна температура повітря в Україні у жовтні становить +6 +13 градусів, у Карпатах місцями 4-5 градусів тепла. При цьому звичайним явищем для початку жовтня є заморозки.

За прогнозом сайту Wisemeteo, що дає довгостроковий прогноз, жовтень буде теплим. Наприклад, у Києві найнижча температура за весь місяць очікується вночі 8 вересня — 6 градусів тепла. Найвищі градуси будуть на початку місяця. В Україні та столиці ставатиме все прохолодніше, але різких похолодань не очікується.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про погоду в Україні у суботу, 28 вересня. Частина країни продовжить насолоджуватись теплом та сонцем — вдень місцями повітря прогріється до +31 градуса.