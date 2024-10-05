Літо прощається з українцями: чого чекати від погоди 6 жовтня

Теплих днів більше не буде

Тепла, майже літня погода в Україні цього року затрималася аж до жовтня. Однак незабаром доведеться з нею попрощатися.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. Синоптики очікують, що вже з 6 жовтня на більшій частині території України стовпчики термометра помітно опустяться.

Причиною цього є "міграція" дощів із західної частини країни до центральних та південних. Хоча миттєвим похолодання не буде, проте варто звикнути до думки про те, що цього року це останній теплий день.

Згідно з прогнозом синоптиків, дощі в неділю йтимуть практично по всій території України, а винятком будуть хіба кілька східних і південних областей. Відповідно там варто чекати на хмарну, але теплу погоду з температурою повітря вище +24 градусів вдень. Надмірно радіти гарній погоді не варто, бо дощі туди прийдуть уже у понеділок.

Жителям решти областей не завадило б підготувати теплі речі та парасольки, оскільки дощі очікуються з ночі та аж до вівторка.

Варто зазначити, що за даними синоптиків, жовтень в Україні буде приблизно на 1,5 градуса тепліший за норму, в іншому він нічим аномальним похвалитися не зможе.