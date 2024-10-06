На Україну обрушаться сильні дощі? Прогноз погоди з 7 жовтня

У деяких областях пройдуть дощі, також очікується зниження температури

З перших днів жовтня в Україні буде контрастна погода. У понеділок, 7 жовтня, вдень у деяких областях пройдуть дощі, а також очікується похолодання.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко. Дощі будуть у Дніпропетровській, Київській, Чернігівській областях, крім того – у центрі та на півдні країни. На Луганщині буде переважно суха погода.

"Дійдуть навіть до східної частини та сухого Центру (Дніпро з районами - ви просили)", — пише Діденко. Температура повітря 7 жовтня буде низькою протягом дня від +11 до +17 градусів на сході та південному сході України. У Дніпропетровській та Полтавській областях очікується +19…+25 градусів.

У Києві 7 жовтня очікується зниження температури повітря до +12+14 градусів, погода буде вологою, а з другої половини дня опади припиняться. У п’ятницю погода буде знову теплою, а з 13 жовтня у столиці України буде знову холодно.

Наталія Діденко також попередила українців про сильну геомагнітну активність, а також про сильні магнітні бурі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою буде погода на початку жовтня в Україні. Про це розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич.