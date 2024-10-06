Похолодание грядет: какой будет погода в Украине в начале недели

В Украине похолодает

В Украину пришли осенние дожди, которые не только намочили землю, но и существенно опустили столбики термометров. Хотя в начале рабочей недели слегка потеплеет, но до "летних" показателей воздух уже не прогреется.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Синоптики ожидают, что дождливая погода будет наблюдаться по всей Украине в понедельник, 7 октября, а во вторник будут идти в восточных областях.

При этом, по их данным в некоторых областях в понедельник также стоит ждать гроз. Температура воздуха будет колебаться по Украине от +11…+13 в Волынской области и до +26…+28 в некоторых частях Луганской области. Однако в среднем по стране стоит ждать +14…+18 градусов.

Резкое похолодание на востоке ожидается во вторник, когда столбики термометра опустятся до +14…+18 градусов.

Погода более-менее стабилизируется в среду, когда температура вернется к +18…+20 градусам. Однако долго это потепление не продержится.

Стоит отметить, что по данным синоптиков, октябрь в Украине будет примерно на 1,5 градуса теплее нормы, в остальном он ничем аномальным похвастаться не сможет.