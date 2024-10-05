"Вже сам себе боїшся": командир ЗСУ поділився болючими фактами про перебування на фронті

Є купа проблем, окрім боїв, які добряче вимотують

Війна Росії проти України триває вже майже три повних роки і за цей час постраждало безліч людей, як фізично, так і морально. Важко усім: і цивільним, і військовим, а також і командирам. Не виключенням став і командир Ігор Куліковський.

У своєму дописі він описав купу проблем, з якими стикаються щодня бійці. Не завжди вони стосуються війни на пряму, адже бувають і особисті трагедії, які несуть командиру.

"Я відчуваю себе то цинічно-підлим, то справедливим одночасно. І це додає мені когнітивних дисонансів, які я змушений ховати десь глибоко в собі", — пише військовий.

За його словами, він має урегульовувати не тільки хід та виконання бойових задач, а й підтримувати військових, що сильно виснажує. Хтось втомився воювати і готовий на все, аби потрапити додому, у когось мама хворіє і не встає вже, або ж дружина поїхала в евакуацію за кордон і знайшла там нового чоловіка. І таких проблем нечисленна кількість.

"Але все це, звісно ж, за**бує і вимотує. Та куди діватися. Бо командир роти "зобовʼязаний знати військове звання, прізвище, строк служби, посаду чи спеціальність, родинний стан, ділові та морально-психологічні якості кожного військовослужбовця роти, постійно проводити з ними індивідуально-виховну роботу". Це за тими Статутами, котрі всі клянуть. Ти носиш все це в собі. Перетравлюєш і воно вже наростає в тобі жиром, мʼясом і мʼязами, стає частиною тебе. Може воно й не потрібно б було. Але війна", — пише Куліковський.

Командир виділяє багато проблем військових, які не стосуються боїв на пряму, але добряче вимотують. Окрім бажання піти у "самоволку", хильнути та особистих проблем, існують ще й військові. І вони навалюються на усіх, а командир як одна з головних персон на фронті має вислуховувати усіх, аби вони мали ресурс воювати.

"А оскільки мені демобілізація не світить, як контрактнику, і мені якось з цим жити, то вже сам себе боїшся — як би воно не перейти від децимаціі фігуральної до реальної. Бо якось же втриматися треба…" — додає Куліковський.

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