Росіяни змогли просунутися в Курській області і не тільки: що зараз відбувається на фронті (мапи)

Тривають важкі бої

Російські війська продовжують тиснути на Сили оборони України. Росіяни мають нові просування на фронті в Курській області РФ та в Донецькій області.

За даними Американського інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України 5 жовтня продовжили наземні атаки в Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області, але не досягли підтверджених успіхів. Також російські війська нещодавно просунулися під час механізованої атаки чисельністю до взводу на південний схід від Обухівки (південний схід від Коренево).

Водночас українські війська атакували на південний схід від Коренево у напрямку Любимівки та Обухівки, на північ від Суджі у напрямку Камишівки, а також та на південний схід від Суджі в районі Плехово. Російські блогери повідомили 4 жовтня, що російські сили відбили Ведмеже (на південний схід від Глушкова), але ISW не знайшов підтвердження цієї інформації.

Також повідомляється, що росіяни 4 та 5 жовтня продовжували наступ у районі Глибокого, а також у районі Стариці, Вовчанська та Тихого Харківської області, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. Також російські війська 5 жовтня продовжили наступ уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Крім того, російські війська 4 і 5 жовтня продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та Виїмки, проте підтвердженого просування не досягли. Також війська РФ 5 жовтня продовжили наступальні операції в районі Часового Яру, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

За даними ISW, російські війська нещодавно просунулися у напрямку Покровська. Також росіяни продовжували наступальні операції на схід від Покровська в районі Новоторецька, на південний схід від Покровська в районі Селідово, Крутого Яру, Миколаївки, Лисівки та Цукуриного.

Як повідомляють аналітики DeepState, ворог просунувся в Максимільянівці, Цукуриному та Торецьку Донецької області. Крім того, росіяни проснулися біля М'ясожарівки Сватівського району Луганської області та Піщаного Куп'янського району Харківської області.

Нагадаємо, президент Чехії Петро Павло припустив, що частина української території може опинитися у тривалій окупації. У МЗС країни після цього додали, що тривалого світу Україні це не принесе.