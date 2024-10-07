Чому Папа Римський обрав українця майбутнім кардиналом у Ватикані

Як це вплине на Україну

Призначення українського священника кардиналом у Ватикані Миколи Бичка, єпарха Мельбурнської єпархії Петра та Павла УГКЦ в Австралії, викликає багато питань. Зокрема, чому обрали саме його і чи має на це вплив його українське походження, та й взагалі, за яким принципом відбувається цей процес.

"Телеграф" шукав відповіді, за якими звернувся до Ігоря Яцківа, речника Київської архиєпархії української греко-католицької церкви (УГКЦ).

За його словами, у цьому призначенні важливу роль відіграла географія, але не в тому розумінні, яке українці очікували, а також особистий вибір Папи.

"Це особистий вибір Папи. Це він обирає самостійно. І ніхто нікому нікого не рекомендує", — каже Яцків.

Він наголошує, що майбутній кардинал Микола Бичок наразі представляє Австралію, а його українське коріння у цьому питанні, саме з боку Папи Римського, не таке й важливе. Адже торік на австралійському континенті помер їх кардинал, тому наразі треба новий. І Микола Бичок виступає саме австралійським священником з українським походженням.

"З переліку нових кардиналів видно чітку географію, тобто глобальність. І відповідно цей вибір зроблений серед єпископів Австралії, а не серед єпископів України. Тобто це не був кредит для України, це кредит для Австралії", — пояснює речник УГКЦ.

За його словами, Микола Бичок буде говорити в австралійському контексті, а не в українському. Він чітко розуміє, що стосується Австралії, як такої, а не України.

Водночас релігієзнавець Олександр Саган вважає, що у цьому виборі найбільшу роль відіграє саме Папа, адже за ним право обирати кардиналів.

"Говорити про те, що там є якась система, напевно, що ні. Це індивідуальне рішення Папи", — каже Саган.

За його словами, безперечно, є принцип за яким підбирають певну групу осіб, а Папа вже вирішує, хто стане кардиналом.

Який вплив матиме призначення українця кардиналом у Ватикані на Україну

Як зазначила "Телеграфу" Ірина Богачевська, релігієзнавець, докторка філософських наук, професорка, завідувачка кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету, це точно рішення не про Україну

"Обирати кардиналів – це є привілей лише самого Папи Римського. Виходячи з політики Ватикану в цілому, це призначення не про Україну. Як це, можливо, не прикро нам, але все ж таки не про Україну", — каже Богачевська.

Вона пояснює, що в Австралії на весь континент не було жодного кардинала. Саме тому Ватикан обирав саме з австралійців, з тих, хто там править службу Божу від Римської католицької церкви. А те, що цією людиною став Микола Бичок, за словами релігієзнавиці, просто пощастило.

Це ж саме підтверджував і очільник УГКЦ Блаженніший Святослав, який наголошував, що новий кардинал представлятиме інтереси Австралії, але не забуватиме й про Україну. Тобто він буде таким собі "голосом правди" у Ватикані.

"Це великий позитив для нас. Але тут не йдеться про представлення України, а йдеться про представлення саме Австралії. І він сам каже, що буде намагатися казати правду, доводити саме до святішого престолу позицію українців, правду про страждання українського народу в цій війні. Тобто ми отримуємо лобіста інтересів України в Ватикані", — каже Богачевська.

Вона наголошує, що посада кардинала має певні важелі і дозволяє на пряму спілкуватися з понтифіком. Тому, навіть якщо це призначення не робилось з погляду на Україну, воно матиме певний вплив на нашу державу. До того ж Микола Бичок доволі молодий, йому трохи більше за 40 років, тож він буде вхожий у Ватикан років з двадцять. І згодом такі як він будуть керувати Римо-католицькою церквою.

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