Почему Папа Римский выбрал украинца будущим кардиналом в Ватикане

Как это повлияет на Украину

Назначение украинского священника кардиналом в Ватикане Николая Бычка, эпарха Мельбурнской епархии Петра и Павла УГКЦ в Австралии, вызывает множество вопросов. В частности, почему выбрали именно его и имеет ли на это влияние его украинское происхождение, да и вообще, по какому принципу происходит этот процесс.

"Телеграф" искал ответы, за которыми обратился к Игорю Яцкиву, спикеру Киевской архиепархии украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

По его словам, в этом назначении важную роль сыграла география, но не в том понимании, которое ожидали украинцы, а также личный выбор Папы.

"Это личный выбор Папы. Это он выбирает самостоятельно. И никто никому никого не рекомендует", — говорит Яцкив.

Он отмечает, что будущий кардинал Николай Бычок сейчас представляет Австралию, а его украинские корни в этом вопросе, именно со стороны Папы Римского, не столь важны. Ведь в прошлом году на австралийском континенте умер их кардинал, поэтому нужен новый. И Николай Бычок выступает как раз австралийским священником с украинским происхождением.

"Из перечня новых кардиналов видна четкая география, то есть глобальность. И соответственно этот выбор был сделан среди епископов Австралии, а не среди епископов Украины. То есть это не был кредит для Украины, это кредит для Австралии", — объясняет спикер УГКЦ.

По его словам, Николай Бычок будет говорить в австралийском контексте, а не в украинском. Он четко понимает, что касается Австралии как таковой, а не Украины.

В то же время религиовед Александр Саган считает, что в этом выборе наибольшую роль играет именно Папа, ведь за ним остается право выбирать кардиналов.

"Говорить о том, что там есть какая-то система, наверное, нет. Это индивидуальное решение Папы", — говорит Саган.

По его словам, безусловно, есть принцип, по которому подбирают определенную группу лиц, а Папа уже решает, кто станет кардиналом.

Какое влияние будет иметь назначение украинца кардиналом в Ватикане

Как отметила "Телеграфу" Ирина Богачевская, религиовед, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии и педагогики Национального транспортного университета, это точно решение не об Украине

"Выбирать кардиналов – это привилегия только самого Папы Римского. Исходя из политики Ватикана в целом, это назначение не об Украине. Как это, возможно, не обидно нам, но все же не об Украине", — говорит Богачевская.

Она объясняет, что в Австралии на весь континент не было ни одного кардинала. Именно поэтому Ватикан выбирал именно из австралийцев, из тех, кто там совершает службу Божью от Римской католической церкви. А то, что этим человеком стал Николай Бычок, по словам религиоведа, просто повезло.

Это же подтверждал и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, отмечавший, что новый кардинал будет представлять интересы Австралии, но не забывать и об Украине. То есть он будет этаким "голосом правды" в Ватикане.

"Это большой позитив для нас. Но здесь речь не идет о представлении Украины, а речь идет о представлении именно Австралии. И он сам говорит, что будет пытаться говорить правду, доводить именно до святейшего престола позицию украинцев, правду о страданиях украинского народа в этой войне. То есть мы получаем лоббиста интересов Украины в Ватикане", — говорит Богачевская.

Она отмечает, что должность кардинала имеет определенные рычаги и позволяет прямо общаться с понтификом. Поэтому, даже если это назначение не делалось с точки зрения Украины, оно будет иметь определенное влияние на наше государство. К тому же Николай Бычок довольно молод, ему чуть больше 40 лет, поэтому он будет вхож в Ватикан лет двадцать. И впоследствии такие, как он, будут управлять Римско-католической церковью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Папе Римскому не понравился запрет российской церкви в Украине.