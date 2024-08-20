Як відрізнити храм УПЦ від ПЦУ: зі смартфоном це можна зробити у два кліки

Дізнатися всю інформацію про храм можна за кілька секунд

В Україні заборонили діяльність церков, пов’язаних із Росією. У зв’язку з цим багатьох почало хвилювати питання про те, чи закриють храми УПЦ, а також як відрізнити святилища ПЦУ від цієї церкви. Друге питання зараз особливо актуальне, враховуючи регулярний перехід церковних громад УПЦ під крило ПЦУ.

На перше запитання "Телеграф" вже докладно відповів, а на друге ми постараємося дати відповідь прямо зараз. Насправді за допомогою сучасних технологій зробити це досить просто. Для цього вже було створено інтерактивну карту храмів ПЦУ, яка постійно оновлюється. На ній можна побачити розташування всіх святилищ, а також дізнатися, чи належить храм, поряд з яким ви перебуваєте, ПЦУ. Таким чином храми УПЦ та ПЦУ можна відрізнити буквально у два кліки.

Як виглядає карта:

Як знайти храм ПЦУ у Дніпрі

У Києві

В Одесі

Запоріжжя

Львові

Харкові

Також на цій інтерактивній карті можна дізнатися все про храм та про найближчі заходи у ньому.

Важливо, що це офіційний додаток ПЦУ і завантажити його можна в AppStore та Google Market.

Нагадаємо, що "Телеграф" раніше детально розповідав про те, як працюватиме закон про заборону діяльності церков, пов’язаних із Росією.