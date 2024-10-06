Митрополит УПЦ МП влаштував розбірки під будівлею ТЦК: що сказали військові

У ТЦК кажуть, що згаданий священиком чоловік поводився адекватно і не мав претензій до військових

Митрополит УПЦ МП Лонгін (Михайло Жар) влаштував скандал під будівлею ТЦК. Він намагався з "групою підтримки" блокувати рух спеціального транспорту.

На відео в його youtube каналі видно, як він вимагає "віддати його дітей". Лонгін говорив про деякого чоловіка, який має двох неповнолітніх дітей і дружину на пізньому терміні вагітності.

Цей громадянин нібито є чоловіком його прийомної дочки, з якою він записав спільне звернення під будівлею ТЦК. За словами священника, жінка нібито чекала під дощем цілий день, в надії що відпустять її чоловіка.

Себе самого він назвав інвалідом І-групи, а будівля ТЦК — "в’язницею".

На іншому відео видно, що він намагається заблокувати рух службового транспорту.

У Чернівецькому ТЦК та СП повідомили, що поширені Лонгіном відео є маніпуляційними та не відповідають реальній ситуації.

"Громадянин, про якого йдеться у відео, є військовозобов'язаним, який під час перевірки не надав уповноваженим особам військово-облікові документи, зокрема й про право на відстрочку", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що під час перевірки згаданий громадянин поводився адекватно, конфлікти не провокував і на дії військових не скаржився. Після перевірки документів йому було надано право на оформлення відстрочки.

"В цей час священнослужитель зібрав групу людей, що заважало виконанню військовослужбовцям заходів мобілізації. Водночас, намагаючись створити суспільний резонанс, священик записав відео", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Лонгін вже давно відзначається антиукраїнськими висловлюваннями. Наприклад, у своїх проповідях він говорив, що "Україна розпочала війну проти Бога", ПЦУ називав "церквою Сатани", а також, що до влади після 2014 року прийшли "прокляті слуги Сатани". Цікаво також і те, що він має звання Героя України та румунське громадянство.