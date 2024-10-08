Фінальні жести допомоги Байдена: чого чекати від його візиту на "Рамштайн"

Здебільшого Джо Байдена в Рамштайні стане питання України

Напередодні свого звільнення з посади президента США Джо Байдена з його ініціативи відбудеться 25-те засідання у форматі "Рамштайн". Візит американського лідера підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичної безпеки та самооборони України.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу. За її словами, візит Байдена стане потужним символом відновлення партнерства між США та Німеччиною і водночас зробить більш тісною співпрацю у вирішенні найнагальніших світових проблем.

"Цей візит підкреслить глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичній безпеці. Якщо ви думаєте про Україну та самооборону України, це буде великою частиною цього візиту — і продовження цієї підтримки, продовження робити все, що ми можемо, щоб зупинити російську агресію", — сказала Жан. -П’єр.

Також вона наголосила на важливості продовження ведення діалогу, оскільки Захід продовжує бачити російську агресію.

"Ви бачили лідерство президента (Байдена. — ред.) щодо України й те, що він зміг зробити, щоб зробити НАТО сильнішим, щоб мати підтримку більш ніж 50 країн, які підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це більша частина — Безумовно, це буде великою частиною цієї поїздки", — підсумувала прессекретар Білого дому.

Що обіцяють Україні на засіданні "Рамштайну"

Україна та її союзники планують підписати нову угоду щодо безпеки на зустрічі контактної групи з оборони.

"Це буде особливий Рамштайн, і українські партнери отримають усі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями як на фронті, так і в дипломатичній роботі", — говорив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Як повідомляє газета The Washington Post, очікуються нові кроки в підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції.

Також один із західних дипломатів сказав, що після того, як Зеленський не досяг скасування ракетних обмежень, Україна може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині.

Зустріч відбудеться 12 жовтня у Німеччині.

Що Україна отримувала на зустрічі у форматі "Рамштайн" раніше

Під час зустрічі 6 вересня у Німеччині США оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійшли: критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини M2 Bradley та ракети для HIMARS.

Крім того, Канада запевнила, що надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них, що значно посилить українські можливості в повітряних операціях.

До цього, у березні 2024 року, голова Пентагону Ллойд Остін говорив, що коаліція працює за двома напрямками: забезпечення короткострокових потреб українських сил та довгострокова підтримка.

"За майже два роки роботи цієї контактної групи Україна отримала понад 88 мільярдів доларів у вигляді зобов’язань щодо надання допомоги у забезпеченні безпеки", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Джо Байден перед залишенням своєї посади може погодитися на певні зрушення щодо вступу України до НАТО.