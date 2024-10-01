Прощальний "подарунок" Байдена? Президент США може допомогти Україні з НАТО - ЗМІ

Байден незабаром головуватиме на зустрічі "Рамштайн"

Президент США Джо Байден перед відходом зі своєї посади може погодитися на певні зрушення щодо вступу України до НАТО. Статус заявки Києва може бути підвищений незабаром.

Про це повідомляє американська газета Financial Times, посилаючись на власні джерела. Видання нагадує, що під час своєї можливої останньої поїздки до Європи в ролі президента Байден головуватиме на зустрічі глав держав, які входять до контактної групи по Україні у форматі "Рамштайн".

Західний чиновник, поінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися на підвищення статусу заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить свою посаду в січні 2025 року.

Про які зміни йдеться, у виданні не уточнили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чи зможе Україна вступити до Альянсу з окупованими територіями. Він назвав умови для цього.