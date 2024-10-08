Финальные жесты помощи Байдена: чего ждать от его визита на "Рамштайн"

Большой частью участия Джо Байдена в Рамштайне станет вопрос Украины

Накануне своего ухода с поста президента США Джо Байдена по его инициативе состоится 25-е заседание в формате "Рамштайн". Его визит подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности и самообороны Украины.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. По ее словам, визит Байдена станет мощным символом восстановления партнерства между США и Германией и в том же время сделает более тесным сотрудничество в решении самых насущных мировых проблем.

"Этот визит подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности. Если вы думаете об Украине и самообороне Украины, это будет большой частью этого визита — и продолжение этой поддержки, продолжение делать все, что мы можем, чтобы остановить российскую агрессию", — сказала Жан-Пьер.

Также она подчеркнула важность продолжения ведения диалога, поскольку Запад продолжает видеть российскую агрессию.

"Вы видели лидерство президента (Байдена. — ред.) в отношении Украины и то, что он смог сделать, чтобы сделать НАТО сильнее, чтобы иметь поддержку более чем 50 стран, которые поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. И это большая часть — безусловно, это будет большой частью этой поездки", — подытожила пресс-секретарь Белого дома.

Что обещают Украине на заседании "Рамштайн"

Украина и ее союзники планируют подписать новое соглашение о безопасности на встрече контактной группы по обороне.

"Это будет особенный Рамштайн, и украинские партнеры получат все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы как на фронте, так и в дипломатической работе", — говорил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Как сообщает газета The Washington Post ожидаются новые шаги в поддержке Украины, в частности по ее североатлантической интеграции.

Также один из западных дипломатов сказал, что после того, как Зеленский не добился отмены ракетных ограничений, Украина может получить какую-то другую помощь во время конференции в Германии.

Встреча состоится 12 октября в Германии.

Что Украина получала на встрече в формате "Рамштайн" ранее

В ходе встречи 6 сентября в Германии США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. В него вошли: критически важное вооружение и оборудование, боевые машины M2 Bradley и ракеты для HIMARS.

Кроме того, Канада заверила, что предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1 300 боеголовок к ним, что значительно усилит украинские возможности в воздушных операциях.

До этого, в марте 2024 года, глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что коалиция работает по двум направлениям: обеспечение краткосрочных потребностей украинских сил и долгосрочная поддержка.

"За почти два года работы этой контактной группы Украина получила более 88 миллиардов долларов в виде обязательств по оказанию помощи в обеспечении безопасности", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Джо Байден перед уходом со своего поста может согласиться на определенные сдвиги по вступлению Украины в НАТО.