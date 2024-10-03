На новому "Рамштайні" ухвалять важливе для України рішення? Що це може бути

Є підстави вважати, що під час засідання "Рамштайн" Україні суттєво допоможуть

У Німеччині 12 жовтня відбудеться засідання гурту "Рамштайн" на рівні лідерів країн. Думки щодо того, якими будуть результати зустрічі, всі розходяться.

Про це "Телеграфу" сказав Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Сам він не виключає, що під час засідання буде оголошено важливе рішення, яке допоможе Україні на фронті.

"Я не виключаю, наприклад, що саме в Німеччині лідери країн, у тому числі і Шольц, Байден, Стармер, Макрон, Мелоні та Європейський Союз загалом, там понад 50 країн, оголосять про якесь суттєве рішення, яке нам допоможе змінити ситуацію на полі бою", — зазначив Клочок.

Він додав, що це було б додатковим приводом для Шольца заговорити з Путіним про переговори. Однак, мова повинна йти не про умови російського президента.

"Тут же питання не тільки про Україну. Він фактично зараз цим самим своїм умовам і стамбульським угодам намагається поставити на коліна всю Європу. І це приниження для всієї Європи. І в Європі це чудово розуміють. Якщо Путін, попри допомогу Заходу, добивається своїх цілей, то він ходитиме і розповідатиме це Сі Цзіньпіну, Кім Чен Ину, президенту Ірану: "Дивіться, все ж таки з ними робити, все що завгодно, я вам показав, як це робиться", — пояснив співрозмовник.

Тому Валерій Клочок більше схиляється до варіанта, що під час засідання "Рамштайну" Україні суттєво допоможуть. Це дуже просто – передача далекобійної зброї у великій кількості.

"Враховуючи те, що ми стали виробляти більше снарядів, що виробничі потужності в Європі та Сполучених Штатах Америки істотно зросли, то це дійсно може бути", — додав Керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

У цьому випадку війна Ізраїлю проти Лівану, наприклад, не завадить цьому процесу, оскільки Ізраїль "озброєний до зубів" і має достатньо ресурсів, щоб продовжувати цю війну.

Клочок також згадав про появу статті у виданні Reuters, де були повідомлення про те, що Індія Україні продає снаряди.

"Це все невипадково. Такі речі випадково не відбуваються. Тому ймовірність дзвінка Шольц Путіну дуже висока", — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо президент США Джо Байден скликає засідання "Рамштайну" у Німеччині 12 жовтня.