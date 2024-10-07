Не кажіть "вид": три правильні українські відповідники залежно від контексту

Правильне використання українських відповідників до російського слова "вид"

Українці часто стикаються з проблемою дослівного перекладу з російської мови, особливо коли йдеться про багатозначні слова. Одним із таких "підступних" слів є "вид", яке в різних контекстах потребує різних українських відповідників.

А правильне використання відповідників допомагає точніше висловлювати думки. Мовознавці виділяють три основні випадки, коли російське слово "вид" перекладається по-різному.

1. "Вид" як різновид

У значенні класифікації або категоризації використовуємо слово "різновид". Наприклад:

види товарів – різновиди товарів,

види тварин – різновиди тварин,

види рослин – різновиди рослин.

2. "Вид" як краєвид

Коли йдеться про те, що ми бачимо перед собою (особливо з висоти чи з вікна), правильно вживати слово "краєвид":

Неправильно: гарний вид з вікна,

Правильно: гарний краєвид з вікна

3. "Вид" у документах

У контексті документів, зокрема в словосполученні "вид на жительство", правильним відповідником є "посвідка":

неправильно: вид на проживання,

правильно: посвідка на проживання.

Українська мова потребує уважного ставлення до перекладу навіть таких простих, на перший погляд, слів як "вид". Проте це допоможе уникати росіянізмів та збагачувати власне мовлення.

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