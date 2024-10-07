Знають лише одиниці: що означає українське слово "лелітки"

"Леліти" значить блищати

Мода циклічна – це стосується не лише одягу, але й мови. Сьогодні до активного вжитку повертається красиве українське слово "лелітки".

"Телеграф" з'ясував, що це автентична назва блискучих прикрас, які більшість звикла називати паєтками. Звідки ж походить це слово?

Що таке лелітки

Лелітки – це маленькі блискучі кружальця, якими оздоблюють одяг, аксесуари та різноманітні декоративні вироби. Вони створюють ефект мерехтіння та переливання, додаючи виробам святковості та вишуканості.

Етимологія слова

Слово "лелітки" має глибоке українське коріння. Воно походить від дієслова "леліти", що означає виблискувати, мерехтіти, переливатися на сонці. Ця назва надзвичайно поетична та влучна, адже точно передає головну властивість цих прикрас – їхню здатність красиво відбивати світло.

Як використовувати в мовленні

Правильно говорити:

сукня, оздоблена лелітками,

леліткова вишивка,

блискучі лелітки,

аплікація з леліток.

Цікаво, що лелітки використовувались в українському традиційному вбранні задовго до того, як вони стали популярними в сучасній моді. Ними оздоблювали святковий одяг, головні убори та обрядові речі.

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