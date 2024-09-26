Знищують склади з боєприпасами та ще багато всього: що відомо про бомби JSOW, які передадуть Україні (фото)

"Телеграф" розповів, чим ця зброя важлива для нашої країни

Україна отримає від Сполучених Штатів "розумні" авіаційні бомби Joint Standoff Weapon (JSOW). Вони призначені для використання на винищувачах F-16. Їх передадуть Збройним силам України у рамках нового пакета військової допомоги.

"Телеграф" розповість, що це за зброя. А також, які цілі може вражати.

Ці бомби, відомі як Joint Standoff Weapon (JSOW), використовуються Збройними силами США, а також американськими союзниками. Вони здатні вражати цілі на відстані понад 130 км, що дасть Україні додаткові можливості для завдання ударів по російських об'єктах.

JSOW – тактична плануюча керована авіаційна бомба, призначена для ураження як стаціонарних, так і рухливих цілей за межами зон протиповітряної оборони. Її розробником є підрозділ Defense Systems & Electronics американської компанії Texas Instruments.

При цьому видання Defence Express називає надання цих авіабомб Україні "дивним вибором".

"Справа в тому, що AGM-154 JSOW не ракета, а малопомітна високоточна плануюча бомба загальною вагою близько 500 кг. Це не крилата ракета яка має дальність польоту у декілька сотень кілометрів та призначена для ураження тилових об'єктів, а авіабомба для скидання на дальність до 130 км, у випадку висотного польоту. Вони можуть бити на відстань до 130 кілометрів.

Крім того, AGM-154 JSOW може легко інтегруватися в мережево-орієнтовані операції, полегшуючи координацію з іншими дружніми силами. Ця інтеграція покращує загальну обізнаність про ситуацію та забезпечує ефективне планування та виконання завдань. З точки зору економічної ефективності, AGM-154 JSOW має явні переваги перед іншою бойовою зброєю повітряного базування. При вартості одиниці від $200 тисяч до $800 тисяч, залежно від типів/версій, її модульна конструкція та можливість адаптації корисного навантаження мінімізують потребу в кількох системах озброєння, потенційно знижуючи витрати, пов’язані з закупівлею, обслуговуванням і логістикою.

Сумісність з літаками

Відомо, що AGM-154 JSOW може запускатися з літаків ВПС, ВМС або морської піхоти США. Плануюча бомба може бути встановлена ​​на F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 , AV-8B Harrier, бомбардувальники B-2 Spirit і B-52, а також літаки A-10.

Також є можливість інтегрувати її з базовим ударним винищувачем F-35A Lightning II і палубним літаком F-35C. Бомба може перевозитися у внутрішньому відсіку літака F-35. Авіаційно-сумісна конструкція ракети зменшує витрати на інтеграцію з майбутніми літаками.

Чому для України важливі AGM-154 JSOW

AGM-154 JSOW не мають такого радіусу дії, як крилаті ракети повітряного базування. Наприклад, як британо-французькі Storm Shadow / Scalp-EG , які Україна отримала і застосовує, або німецькі крилаті ракети Taurus KEPD 350, про які ми довго мріємо. Вони також не настільки потужні, далекобійні, смертоносні чи непомітні, як крилаті ракети AGM-158 JASSM, яких Україна найбільше хоче для своїх F-16. Однак це все ж дає Україні зброю, яка може стріляти з безпечніших відстаней по зосередженню російських військ, ППО та іншим цілям, а також обходити дію ППО.

Саме це може допомогти нашим ЗСУ вражати цілі в тилу ворога, знищуючи його базові аеродроми, склади боєприпасів, техніку і навіть особовий склад.

Раніше "Телеграф" писав, що США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності класу повітря-поверхня JASSM. Вони могли б досягти цілей вглибині Росії.