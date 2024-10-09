Mirage 2000 против F-16: чем лучше французские истребители (видео)

Самолеты даже имеют разную конструкцию крыла

Франция обещала Украину истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. По мнению экспертов, их снабжение может повлиять на линию боевого столкновения.

"Телеграф" разбирался, не станут ли французские "Миражи" очередным поиском "супероружия", как было перед передачей истребителей F-16. Mirage 2000 и F-16 Fighting Falcon оба являются многоцелевыми истребителями четвертого поколения, но они имеют отличия. В частности, в построении — "Миражи" имеют дельтавидное крыло треугольной формы, а F-16имеет более традиционную конструкцию крыла. Некоторые пилоты считают это недостатком французского самолета, однако это дает возможность развить более высокую скорость.

Максимальная скорость

Mirage 2000 может развить скорость в 2,2 Маха (2400 км/ч), тогда как F-16 Fighting Falcon может достигнуть 1,2 Маха (1470 км/ч).

Боевой радиус и потолок

Боевой радиус F-16 около 550 км, тогда как у "Миража" около 1550 км. Максимальная высота Mirage 2000 и F-16 17 и 15 км соответственно.

Вооружение

Mirage 2000 может нести разнообразное оружие, включая ракеты класса "воздух-воздух" MICA, ракеты Magic II и высокоточные управляемые бомбы. Истребитель оснащен 30-мм пушкой DEFA. Вес вооружения – до 6300 кг.

F-16 оснащен 20-мм пушкой M61 Vulcan. Вес потенциального вооружения был — до 7700 кг. Это могут быть ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, боеприпасы JDAM и всевозможные высокоточные бомбы.

Оба самолета оснащены передовыми радарами и радиолокационными системами. F-16 более испытан в боях. И Mirage 2000 и F-16 являются эффективными многоцелевыми истребителями. Для обороны Украины интеграция двух самолетов может значительно повысить воздушные возможности. Общая эффективность авиации повысится в связке с самолетом ACS-890 дальнего радиолокационного обнаружения, который обещала Украине Швеция. Однако нужно отметить – пилотам на Mirage 2000 нужно пройти курс подготовки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эффективность имеющихся истребителей F-16 уже заметна. Однако двух месяцев мало для полноценной демонстрации возможностей, однако использование "Соколов" позволило украинским самолетам сосредоточиться на других операциях, в частности, в Курской области.