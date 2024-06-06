Небо стане безпечнішим: Макрон розповів, що підготувала Франція для України

Франція обіцяє довгострокову підтримку Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Крім того, Франція навчатиме українських пілотів. Також раніше французький лідер говорив, що хоче сформувати європейську коаліцію військових інструкторів, щоб відправити їх до України.

Слова Макрона про п’ять винищувачів наводять різні іноземні видання, зокрема Clash Report. Проте наразі невідомо, де саме лідер Франції сказав про це.

"Франція передасть Україні п'ять винищувачів (Mirage 2000) і навчатиме українських пілотів, каже Макрон. Франція також має намір підготувати, навчити та озброїти українську бригаду чисельністю 4,5 тис. осіб", — йдеться у терміновому повідомленні.

Буквально за кілька хвилин після появи першого повідомлення, з’явилося друге:

"Макрон не уточнив кількість, але сказав, що Франція дасть "еквівалент того, що дадуть інші країни". Це означає щонайменше 2 ескадрильї. Крім того, літаки будуть у конфігурації Mirage 2000-5", — йдеться в повідомленні.

Відео, в якому Макрон говорить про допомогу Україні, зокрема про надання винищувачів Mirage 2000.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Макрон особисто прибуде на Саміт миру у Швейцарії, який відбудеться вже 15-16 червня. Франція обіцяє довгострокову підтримку Україні, не лише військову, а й політичну.