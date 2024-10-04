Свавілля більше не буде: повний перелік уповноважень, які мають ТЦК та СП

Ця інформація допоможе уникнути непорозумінь

Під час воєнного стану в Україні представники ТЦК мають певні повноваження, але інколи їх дії виходять за межі закону. Адвокат пояснив, які є права у призовників.

За словами адвоката Сергія Савинського, передає РБК-Україна, ТЦК і СП в Україні під час воєнного мають виконувати рішення призовних комісій щодо направлення військовозобов'язаних для проходження базової військової служби. Такі ж дії повинні здійснювати місцеві держадміністрації та виконавчі органи міських рад.

Крім того, вони також взаємодіють з місцевими держадміністраціями з питань залучення громадян на військову службу та проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби.

До того ж в обов'язки військкомату входить вести військовий облік чоловіків (призовників, військовозобов'язаних та резервістів), які уклали контракт добровольця територіальної оборони, ветеранів війни і військової служби та інших осіб, які мають право на пенсійне забезпечення згідно із законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Крім того, є інші повноваження:

ознайомлення громадян України з їхніми правами та обов'язками;

оформлення та видача військово-облікових документів призовникам, військовозобов'язаним і резервістам;

взаємодія з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

проведення агітації, відбору, вивчення, оформлення документів кандидатів на військову службу за контрактом (зокрема осіб офіцерського складу) та їх направлення до військових частин, навчальних військових частин (центрів);

оповіщення та призов громадян (крім військовозобов'язаних і резервістів СБУ та розвідувальних органів) на військову службу;

виявлення та попередній відбір кандидатів для направлення до вступу на навчання у вищих військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

надання інформації командирам військових частин про військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку, з метою відбору громадян для проходження служби у військовому резерві та військової служби за контрактом;

розроблення планів проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, удосконалення системи оповіщення, збору та постачання зазначених мобілізаційних ресурсів на відповідній території;

ведення на відповідній території обліку підприємств, що залучаються до виконання мобілізаційних завдань, а також обліку людських і транспортних ресурсів, призначених для задоволення потреб оборони держави;

контроль за проведенням на підприємствах, у навчальних закладах роботи з ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

розгляд звернень військовослужбовців, працівників і членів їхніх сімей, а також громадян з питань, що належать до компетенції ТЦК і СП;

ведення прийому громадян, які звертаються із зазначених питань, видача необхідних довідок та інших документів;

ведення обліку осіб, звільнених з військової служби із ЗСУ в запас або у відставку, які проживають на відповідній території, — для оформлення документів, що додаються до пенсійної справи відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

видача довідок громадянам про проходження військової служби, зокрема про період участі в бойових діях (для врахування до стажу);

вивчення питань потреби в комплектуванні штатних посад ТЦК і СП військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками, а також внесення пропозицій щодо їх підготовки та підвищення кваліфікації, проведення роботи з персоналом;

звернення до Національної поліції або її територіальних підрозділів;

звернення до органів Національної поліції (в установленому законом порядку) щодо доставлення до ТЦК та СП осіб, які вчинили адміністративні правопорушення (передбачені статтями 210 та 210-1 КУпАП).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може не отримати штраф за неоновлення даних у ТЦК.