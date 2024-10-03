Далі тільки розшук: як ТЦК виявлятимуть порушників військового обліку

Поліція має повне право затримувати таких осіб

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили до 9 листопада поточного року. Через це більшість чоловіків віком від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані. У ТЦК пояснили, як саме виявлятимуть військовозобов'язаних, які цього не зробили.

В Україні все ще є ті, хто не оновив свої військово-облікові дані, тому вони автоматично вважаються порушниками і їм загрожує адміністративна відповідальність. Про це пояснив в інтерв’ю "Західному кур'єру" тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Андрій Мороз.

"Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції", — зазначив Мороз.

За його словами, порушниками військового обліку також вважаються чоловіки, які не мають військово-облікових документів. Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані, а також ті, у яких на руках є документи невстановленого зразка.

Таких людей передають представникам поліції, які надалі притягують чоловіків до адміністративної відповідальності. Після цього ТЦК актуалізує дані і якщо особа підлягає призову та мобілізації, то вона має пройти ВЛК. Потім, якщо чоловік не має права на відстрочку і стан його здоров'я дозволяє проходити військову службу, то надалі для нього визначається навчальний центр і підрозділ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які штрафи передбачені для військовозобов'язаних, що вчасно не оновили свої дані в ТЦК та СП.