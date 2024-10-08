Зменшились терміни явки до ТЦК та СП: чи вплине це якось на мобілізацію

Питання мобілізації в Україні досі не налагоджене

В Україні відбулись зміни в мобілізації, а саме скорочення часу, коли військовослужбовець має з'явитись в ТЦК та СП після отримання повістки.

Як сказав Ростислав Кравець, адвокат, голова адвокатського об’єднання "Кравець і Партнери" в ефірі "Апостроф TV", термін був зменшений з 14 до 7 діб. Однак це "принципово нічого не змінює".

Кравець зауважує, що цікаво було б дізнатися в ініціаторів відповідного законопроєкту, чому потрібно було зменшувати цей термін.

"Тому зміна терміну на фоні інших змін, щодо і бронювання, і заяв представників держави про те, що дуже велика кількість заброньованих, яких вважають, що вони незаконно заброньовані, у пересічних громадян викликає багато запитань", — сказав адвокат.

Водночас він нагадав за штрафи й, за його словами, у разі неявки до ТЦК усі грошові стягнення, в основному, скасовуються у разі їх оскарження.

Резюмуючи, адвокат зупинився на тих, хто виписує незаконні повістки й не виконує свої обов'язки.

"З’явилася ця новина про 70 тис. повісток, які були направлені військовозобов’язаним, однак деякі потрапили до тих осіб, які вже служать, до заброньованих, до тих, хто має відстрочку. От у цьому питання. Навіщо збір персональних даних, якщо ви не можете його обробляти? Тому й питання, навіщо скорочувати терміни? Що саме це дасть ЗСУ і обороні", — звернув увагу Кравець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть мобілізувати, якщо була неправильно оформлена відстрочка.