Марафон в Афінах чи маратон в Атенах: як правильно писати ці слова за новим правописом

Соцмережі рясніють суперечками щодо правильного написання цих слів

"Дивіться марафон у прямому ефірі з Афін!" чи може "Дивіться маратон у прямому етері з Атен!"? Від таких варіантів написання може запаморочитися голова навіть у досвідченого філолога. А що вже казати про звичайних українців, які щодня стикаються з подібними мовними головоломками.

Щоб розставити всі крапки над "і", "Телеграф" звернувся до правопису та порад мовознавців. І ось що мі з'ясували про ці мовні особливості.

Як правильно писати

Згідно з новими нормами, слова грецького походження, що містять "th", тепер можна передавати двома способами: через "ф" або "т". Це рішення стало важливим кроком у розвитку української мови, адже воно враховує різноманітність традицій передачі цих слів. Наприклад, ми можемо писати "марафон" або "маратон", "ефір" або "етер", "Афіни" чи "Атени". Ці варіанти не лише збагачують лексику, але й дозволяють кожному мовцеві обрати той варіант, який більше відповідає його стилю та вподобанням.

Цікаво, що поява варіантних форм пов'язана з різними традиціями передачі грецьких слів в українській мові. Деякі слова прийшли через посередництво інших мов і закріпилися в нашій лексиці з літерою "ф", тоді як інші — безпосередньо з грецької — використовують літеру "т".

Мовознавець Олександр Авраменко підкреслює, що обидва варіанти написання є абсолютно правильними. Він рекомендує обирати той варіант, який вам більше до вподоби, враховуючи усталену практику у вашій сфері діяльності та традиції конкретного видання чи установи. У професійному використанні важливо дотримуватись єдиного стилю в межах одного тексту і враховувати специфіку цільової аудиторії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно писати українською: "освічений" чи "освідчений". Цієї помилки припускається чи не кожен другий.