"Освічений" чи "освідчений": цієї помилки припускається чи не кожен другий
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Освічений, досвідчений, обізнаний: як не помилитися у слововживанні
Останнім часом все більше українців прагнуть покращити свою грамотність. Однак деякі слова досі викликають труднощі навіть, особливо на письмі.
Це стосується і неіснуючих форм слова "освічений", які часто можна почути в повсякденному спілкуванні. Це три словоформи, які часто перекручують або неправильно вживають, через плутанину з російськими аналогами.
Помилки, які час викорінити
Перш за все варто запам'ятати: в українській мові не існує слів "освітчений", "освідчений" чи "освідченний". Це типові помилки, які, на жаль, міцно закріпилися в повсякденному мовленні багатьох українців.
Правильні варіанти та їх значення
Освічений – це людина, яка має належний рівень освіти та знань. Наприклад: "Мій дідусь був надзвичайно освіченою людиною, знав п'ять мов". Це слово походить від іменника "освіта" і вказує на рівень здобутих знань.
Досвідчений – характеризує людину, яка має значний практичний досвід у певній сфері. Наприклад: "Досвідчений лікар одразу визначив причину захворювання". Це слово утворене від іменника "досвід" і підкреслює практичні навички.
Обізнаний – означає "той, хто володіє інформацією про щось конкретне". Наприклад: "У питаннях сучасного мистецтва вона була добре обізнана". Слово вказує на поінформованість у певній темі чи питанні.
Як запам'ятати правильні форми
Щоб не помилятися, варто звернути увагу на походження цих слів:
- освічений – освіта,
- досвідчений – досвід,
- обізнаний – обізнаність.
Правильне вживання цих слів не лише демонструє вашу грамотність, але й допомагає точніше висловлювати думки. Адже кожне з цих слів має своє унікальне значення та відтінок змісту.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли писати "не потрібно", а коли "непотрібно". Адже це написання також викликає сумніви.