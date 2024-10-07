"Освічений" чи "освідчений": цієї помилки припускається чи не кожен другий

Освічений, досвідчений, обізнаний: як не помилитися у слововживанні

Останнім часом все більше українців прагнуть покращити свою грамотність. Однак деякі слова досі викликають труднощі навіть, особливо на письмі.

Це стосується і неіснуючих форм слова "освічений", які часто можна почути в повсякденному спілкуванні. Це три словоформи, які часто перекручують або неправильно вживають, через плутанину з російськими аналогами.

Помилки, які час викорінити

Перш за все варто запам'ятати: в українській мові не існує слів "освітчений", "освідчений" чи "освідченний". Це типові помилки, які, на жаль, міцно закріпилися в повсякденному мовленні багатьох українців.

Правильні варіанти та їх значення

Освічений – це людина, яка має належний рівень освіти та знань. Наприклад: "Мій дідусь був надзвичайно освіченою людиною, знав п'ять мов". Це слово походить від іменника "освіта" і вказує на рівень здобутих знань.

Досвідчений – характеризує людину, яка має значний практичний досвід у певній сфері. Наприклад: "Досвідчений лікар одразу визначив причину захворювання". Це слово утворене від іменника "досвід" і підкреслює практичні навички.

Обізнаний – означає "той, хто володіє інформацією про щось конкретне". Наприклад: "У питаннях сучасного мистецтва вона була добре обізнана". Слово вказує на поінформованість у певній темі чи питанні.

Як запам'ятати правильні форми

Щоб не помилятися, варто звернути увагу на походження цих слів:

освічений – освіта,

досвідчений – досвід,

обізнаний – обізнаність.

Правильне вживання цих слів не лише демонструє вашу грамотність, але й допомагає точніше висловлювати думки. Адже кожне з цих слів має своє унікальне значення та відтінок змісту.

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