"Марафон в Афінах" или "маратон в Атенах": как правильно писать эти слова по новому правописанию

Соцсети пестрят спорами относительно правильного написания этих слов

"Дивіться марафон у прямому ефірі з Афін!" или может "Дивіться маратон у прямому етері з Атен!"? От таких вариантов написания может закружиться голова даже у опытного филолога. А что уж говорить об обычных украинцах, ежедневно сталкивающихся с подобными языковыми головоломками.

Чтобы расставить все точки над "i", "Телеграф" обратился к правописанию и советам языковедов. И вот что мы выяснили об этих языковых особенностях.

Как правильно писать

Согласно новым нормам, слова греческого происхождения, содержащие "th", теперь можно передавать двумя способами: через "ф" или "т". Это решение стало важным шагом в развитии украинского языка, ведь оно учитывает разнообразие традиций передачи этих слов. Например, мы можем писать "марафон" или "маратон", "ефір" или "етер", "Афіни" или "Атени". Эти варианты не только обогащают лексику, но и позволяют каждому выбрать тот вариант, который больше соответствует его стилю и предпочтениям.

Интересно, что появление вариантных форм связано с разными традициями передачи греческих слов в украинском языке. Некоторые слова пришли посредством других языков и закрепились в нашей лексике с буквой "ф", тогда как другие — непосредственно из греческого — используют букву "т".

Языковед Александр Авраменко подчеркивает, что оба варианта написания абсолютно правильные. Он рекомендует выбирать тот вариант, который вам больше нравится, учитывая сложившуюся практику в вашей сфере деятельности и традиции конкретного издания или учреждения. В профессиональном использовании важно соблюдать единый стиль в рамках одного текста и учитывать специфику целевой аудитории.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно писать на украинском: "просвещенный" или "просвещенный". Этой ошибки допускается едва ли не каждый второй.