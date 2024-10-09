Правила вручення повісток поштою змінилися, що важливо знати військовозобов'язаному

Замовний лист також зазнає змін

В Україні змінилися правила вручення повісток поштою. Тепер цей документ мають передати особисто адресатові.

Про це йдеться у постанові № 1147 Кабінету Міністрів України, затвердженій 8 жовтня. Вказується, що повістку від ТЦК представник пошти повинен вручити особисто одержувачу. Сам рекомендований лист також зазнає змін — на ньому тепер мають стояти написи: "Повістка ТЦК" та "Вручити особисто".

"У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", — йдеться в постанові.

Після цього адресат зобов’язаний протягом 3 днів з’явитися до відділення пошти та отримати рекомендований лист. Якщо ж адресат не з’явився, то працівник пошти буде змушений зробити позначку "адресат відсутня за вказаною адресою", засвідчуючи її підписом з проставленням відбитка. Лист повертається відправнику пізніше наступного робочого дня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити після отримання повістки поштою.