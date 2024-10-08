Перевірка повістки і не тільки: у "Резерв+" з'явився ряд важливих функцій

Нова версія вже доступна для iOS

У застосунку "Резерв+" від Міноборони тепер можна перевірити дійсність повістки через QR-код. Завдяки оновленню додано кілька нових функцій.

Про це йдеться в описі застосунку в AppStore. Розробники оновили версію до 1.2.0. Вона вже доступна для користувачів iOS, а на Android оновлення вийде найближчим часом.

Що нового у "Резерв+"?

Бронювання відображається як окремий вид відстрочки (відповідно до чинних законів).

Додано функцію оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів при скануванні QR кодів.

Додано можливість перевірити дійсність повістки через QR-код.

Нагадаємо, що цього року Міноборони запустило електронний кабінет для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного застосунку "Резерв+".

Завдяки ньому можна оновити свої облікові дані, не відвідуючи територіальні центри комплектування (ТЦК). А також створити електронний військово-обліковий документ, який має спеціальний QR-код. Цей документ треба пред'являти на вимогу співробітників ТЦК під час зустрічі.

Додамо, що у ТЦК розповіли, як виявляють людей, які не оновили дані і що відбувається з ними після цього.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи мобілізують осіб, якщо неправильно оформлена відстрочка.