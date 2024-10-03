Як перевірити на дійсність повістку, надіслану поштою: пояснює адвокат

Юрист розповів, що передбачено законом про такий спосіб оповіщення

В Україні вручити повістку військовозобов'язаному можуть будь-де. А тепер вона може прийти поштою.

Адвокат Андрій Стеценко розповів, як перевірити чи повістка є справжньою та чинною. За словами юриста, існують три основні ознаки, які дозволяють визначити, чи є повістка дійсною:

на повістці повинні бути реквізити (прізвище людини, якій її надіслали);

повістка — це певний бланк, тобто вони містять одну інформацію, але візуально мають зовсім різний вигляд (наприклад, одному військкоматі це вертикальна повістка, в іншому може бути горизонтальна);

під час перевірки QR-коду на повістці за допомогою застосунку "Резерв+" має підтягуватися інформація, на чиє ім’я її виписано й ким підписано.

Чи законно надсилати повістки поштою

З 16 травня 2024 року в Україні діє постанова Кабміну, яка затверджує порядок призову громадян на військову службу під час мобілізації. У цьому документі передбачено, що повістки можуть надсилатися поштою.

Адвокат Андрій Стеценко зазначив, що, хоча постанова детально описує процес мобілізації, зокрема вручення повісток через пошту, на практиці це може бути складно реалізувати. Він висловив сумніви щодо того, як саме "Укрпошта" зможе організувати цей процес.

За словами юриста, є кілька проблем, пов’язаних із таким способом оповіщення. Наприклад, повістка може бути надіслана за адресою прописки, але людина фактично мешкає в іншому місці. Крім того, лист може загубитися через людський фактор або недбалість працівників.

Стеценко також зауважив, що військові центри, як і багато інших державних організацій, часто орієнтуються не на результат, а на виконання планових показників. Це може стосуватися й розсилки повісток поштою.

Нагадуємо, що військовозобов'язані, які отримали повістку, зобов'язані з'явитися до ТЦК протягом 14 днів. Якщо вони не виконають цю вимогу, це стане підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Адвокат наголосив, що уникнути відповідальності не вдасться, оскільки вручення повістки зафіксоване документально, незалежно від факту особистого отримання.

Зазначимо, що в Україні планують розіслати 900 тисяч повісток поштою до кінця цього року. Це по 300 тисяч повісток надсилатимуть щомісяця.

На централізований друк та доставку повісток військовозобов'язаним хочуть виділити майже 72 мільйони гривень. Кошти має виділити Міністерство фінансів із резервного фонду державного бюджету.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо загубилася повістка, надіслана поштою. У ТЦК вважатимуть лист врученим навіть, якщо він не дійшов до адресата.