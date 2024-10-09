Правила вручения повесток по почте изменились, что важно знать военнообязанному

Заказное письмо также претерпит изменения

В Украине изменились правила вручения повесток по почте. Теперь данный документ должны передать лично адресату.

Об этом говорится в постановлении № 1147 Кабинета Министров Украины, утвержденном 8 октября. Указывается, что повестку от ТЦК представитель почты должен вручить лично получателю. Само заказное письмо также претерпит изменения — на нем теперь должны стоять надписи: "Повестка ТЦК" и "Вручить лично".

"В случае отсутствия адресата по указанному на рекомендованном письме адресом работник объекта почтовой связи информирует адресата по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК", — говорится в постановлении.

После этого адресат обязан в течение 3 дней явиться в отделение почты и получить заказное письмо. Если же адресат не явился, то работник почты будет вынужден сделать отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", удостоверяя её своей подписью с проставлением оттиска. Письмо возвращается отправителю не позже следующего рабочего дня.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать после получения повестки по почте.