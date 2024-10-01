Є всього два тижні: що робити після отримання повістки поштою

Документ вважається врученим навіть тоді, коли громадянин не забрав його у відділенні

В Україні вручити повістку військовозобов'язаному можуть будь-де. А тепер вона може прийти поштою.

Після отримання такого листа від ТЦК громадянин зобов'язаний з'явитися у військкомат протягом двох тижнів. Про це розповів адвокат Євген Филипець на ютуб-каналі "Говорить великий Львів".

Повістки, які розсилаються поштою, згенеровані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Першими їх отримають ті, хто оновив свої військово-облікові дані в застосунку "Резерв+".

Важливо зазначити, що повістка вважається врученою, навіть якщо громадянин відмовився її отримати або був відсутнім за вказаною адресою.

Що робити після отримання повістки

Військовозобов'язані, які отримали повістку, зобов'язані з'явитися до ТЦК протягом 14 днів. Якщо вони не виконають цю вимогу, це стане підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Адвокат наголосив, що уникнути відповідальності не вдасться, оскільки вручення повістки зафіксоване документально, незалежно від факту особистого отримання.

Зазначимо, що в Україні планують розіслати 900 тисяч повісток поштою до кінця цього року. Це по 300 тисяч повісток надсилатимуть щомісяця.

На централізований друк та доставку повісток військовозобов'язаним хочуть виділити майже 72 мільйони гривень. Кошти має виділити Міністерство фінансів із резервного фонду державного бюджету.

Нагадуємо, що повістка вважається врученою:

в день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується документами від поштового оператора;

в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

в день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.

Повістка вважатиметься врученою навіть у тому випадку, коли поштове відділення поставить відмітку про те, що адресат її не забрав. Це означає, що уникнення отримання повістки не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК.

Таким чином, спроба ігнорувати рекомендований лист від ТЦК може мати юридичні наслідки, адже для держави повістка вважається врученою з моменту фіксації факту, що її не було забрано з пошти.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків не отримає повістку поштою. Повідомлення від ТЦК в першу чергу можуть прийти українцям, які оновили дані.