За пару км до фронту: як живе Мирноград під постійними обстрілами (фоторепортаж)

Картина, яка відкривається очам, вражає своєю суворістю

Колись мирне шахтарське містечко Мирноград на Донеччині нині перетворилося на арену боротьби за життя. Ще донедавна тут вирувало життя понад 45 тисяч мешканців, а зараз на вулицях можна побачити лише поодиноких людей.

Місто, яке стало прихистком для біженців з інших гарячих точок регіону, тепер само опинилося під загрозою. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у Мирнограді, щоб показати, на що російські "визволителі" перетворили місто.

Як виглядає Мирноград зараз

Картина, яка відкривається очам, вражає своєю суворістю. Зруйновані будинки, пошкоджена інфраструктура та постійний гуркіт вибухів – це нова реальність Мирнограду. Ворог невпинно наближається, перетворюючи колись квітуче місто на руїни.

Життя тут завмирає. З 20 тисяч мешканців станом на серпень 2024 року до вересня в місті залишилося лише 1600 осіб. Зараз же на вулицях міста лише подекуди можна побачити мешканців.

Місто опинилося на відстані кількох кілометрів від лінії фронту. Тут немає навіть базових зручностей – води, газу, електрики. Місцеві жителі змушені готувати їжу на вулиці.

Ян Доброносов був вражений, коли побував у місті: "Мирноград зараз в 3-5 км від ворога. Тут немає води, газу, та світла. Тому ті, хто залишається, готують на вулиці, на власноруч змайстрованих пічках. Постійно чути звуки вибухів. Постійно чути, як збивають дрони, яких тут вже дуже багато, на жаль. Бачив один магазин, що працює. Скажу відверто, навіть працювати вже дуже небезпечно".

За даними DeepState відстань до фронту менше ніж 3 км

На цій фотографії — все, що залишилось від багатоповерхівки, у якій, мабуть, колись планували жити люди і мали створюватись нові сім’ї. 17 серпня російські війська завдали удару по недобудованій дев'ятиповерхівці. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще чотири отримали поранення. Від будівлі залишилося лише кілька стін.

На цій світлині — шляхопровід "Східний", відомий серед місцевих як "горбатий міст". Його росіяни зруйнували 13 вересня. Він був важливою транспортною артерією, яка з'єднувала Мирноград і Покровськ.

Попри жахливі умови, деякі мешканці все ще намагаються вести звичайне життя. Вони готують їжу на саморобних мангалах, піклуються про домашніх тварин. На вулицях можна побачити собак, яких підгодовують місцеві жителі. Люди сподіваються протриматися до настання холодів, всупереч відсутності базових комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни стерли з лиця Землі ще одне місто. У ньому немає жодної вцілілої будівлі.