Кирилівка в’яне в окупації: як зараз виглядає колись популярний курорт (відео)

В останні два-три роки вода буквально змиває та з’їдає пляжі

Улюблене багатьма українцями курортне селище Кирилівка на березі Азовського моря перетворилося на безлюдне місце після окупації. Пляжі без належного догляду стали подібними до диких, а бази відпочинку на узбережжі частково зруйновані.

Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі Magnolia TV. Автор показав та розповів, що насправді зараз відбувається у Кирилівці.

У відео вказано, що його було знято 7 жовтня 2024 року. На ньому можна помітити, що вода підтопила та частково зруйнувала бази відпочинку, які порожні без відпочиваючих вже третє літо.

"Море трохи з’їдає Кирилівку. Трохи підходить вода ближче до будинків. Зараз такі вітри дмуть на морі… Я за свої останні 20 років, які я перебуваю в Кирилівці, не пам’ятаю, щоб були такі вітри", — сказав автор ролика.

Він додав, що в останні два-три роки вода буквально змиває та з’їдає пляжі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає курортна Феодосія у тимчасово окупованому Криму. Попри те, що російська окупаційна "влада" Криму запевняє, курортний сезон нібито йде успішно, на численних фото та відео з Феодосії видно, що це далеко не так.