За пару км до фронта: как живет Мирноград под постоянными обстрелами (фоторепортаж)

Открывающаяся глазам картина поражает своей суровостью

Когда-то мирный шахтерский городок Мирноград на Донетчине сейчас превратился в арену борьбы за жизнь. Еще недавно здесь бурлила жизнь более 45 тысяч жителей, а сейчас на улицах можно увидеть только единичных людей.

Город, ставший прибежищем для беженцев из других горячих точек региона, теперь сам оказался под угрозой. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Мирнограде, чтобы показать, во что российские "освободители" превратили город.

Как выглядит Мирноград сейчас

Картина, открывающаяся глазам, поражает своей суровостью. Разрушенные дома, поврежденная инфраструктура и постоянный грохот взрывов – это новая реальность Мирнограда. Враг постоянно приближается, превращая когда-то цветущий город в руины.

Жизнь здесь замирает. Из 20 тысяч жителей по состоянию на август 2024 года по сентябрь в городе осталось только 1600 человек. Сейчас же на улицах Мирнограда лишь кое-где можно увидеть жителей.

Город оказался в нескольких километрах от линии фронта. Здесь нет даже базовых удобств – воды, газа, электричества. Местные жители вынуждены готовить еду на улице.

Ян Доброносов был поражен, когда побывал в городе: "Мирноград сейчас в 3-5 км от врага. Здесь нет воды, газа и света. Поэтому те, кто остался, готовят на улице, на собственноручно смастеренных печках. Постоянно слышны звуки взрывов. Постоянно слышно, как сбивают дроны, которых здесь уже очень много, к сожалению, вижу один работающий магазин. Скажу откровенно, даже работать уже очень опасно".

По данным DeepState расстояние до фронта менее 3 км.

На этой фотографии все, что осталось от многоэтажки, в которой, наверное, когда-то планировали жить люди и должны были создаваться новые семьи. 17 августа российские войска нанесли удар по недостроенной девятиэтажке. В результате атаки погиб один человек, еще четыре получили ранения. От здания осталось всего несколько стен.

На этой фотографии — путепровод "Восточный", известный среди местных как "горбатый мост". Его россияне разрушили 13 сентября. Он являлся важной транспортной артерией, соединявшей Мирноград и Покровск.

Несмотря на ужасные условия, некоторые жители все еще пытаются вести обычную жизнь. Они готовят еду на самодельных мангалах, заботятся о домашних животных. На улицах можно увидеть собак, которых подкармливают местные жители. Люди надеются продержаться до наступления холодов вопреки отсутствию базовых коммунальных услуг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне стерли с лица Земли еще один город. В нем нет ни одного уцелевшего здания.