Як виглядає Вугледар зараз. Фото міста, яке намагаються захопити росіяни

Російська армія перетворює Вугледар на руїни своєю артилерією та авіацією

Ситуація у Вугледарі Донецької області ускладнюється з кожним днем. Російські війська продовжують рівняти місто із землею, використовуючи свою артилерію та авіацію. Вони завдають ударів по житлових кварталах і руйнують багатоповерхові будинки.

Про те, як виглядає Вугледар після початку повномасштабної війни, розповідає "Телеграф". Ми також публікуємо фото міста, зроблені порівняно недавно.

Одна з таких фотографій опублікована в Instagram фотографів Костянтина та Влади Ліберових. На кадрах можна побачити, що від міста майже нічого не лишилося. Удари російської артилерії та авіації перетворили населений пункт на руїни.

А ось так влітку 2024 року Вугледар виглядав очима бійців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців. Фото опубліковані на їхній сторінці у Facebook.

Зараз Вугледар нічим не відрізняється від інших міст Сходу та Півдня України, куди прийшли росіяни. Маріуполь, Волноваха, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Ізюм, Балаклія, Херсон також зазнали значних руйнувань.

До повномасштабного вторгнення Росії в Вугледарі проживало 14822 осіб. З довоєнного населення до лютого 2023 року у місті залишилося менше ніж 500 осіб, а до липня того ж року – менше ніж 100 осіб. За даними перепису населення України 2001 року, національний склад у Вугледарі виглядав так:

63,14% – українці;

33,05% — росіяни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" звернувся до військових експертів, щоб дізнатися про поточну ситуацію та перспективи утримання Вугледара. Існує серйозний ризик того, що наші війська будуть змушені відступити від міста.