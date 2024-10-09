В Україні хочуть декриміналізувати ВІЛ/СНІД та прибрати статтю за зараження (законопроєкт)

Кримінальну відповідальність за навмисне зараження навпаки пропонують посилити

До Верховної Ради внесли законопроект, яким пропонується виключити із Кримінального кодексу окрему статтю за зараження ВІЛ. На думку авторів документа, чинна редакція закону ставить під загрозу кримінальної відповідальності ВІЛ-позитивних людей, а також людей, які страждають на венеричні захворювання.

Ідеться про законопроєктом 9398, який зареєстрували народні депутати Олександра Устінова, Михайло Радуцький та інші. Його було внесено до Ради 8 жовтня. За день до цього Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити його у першому читанні.

Законопроєктом 9398 пропонується виключити окрему статтю 130, яка передбачає кримінальну відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або іншої невиліковної інфекційної хвороби.

Автори документа в пояснювальній записці пишуть, що Кримінальний кодекс України містить суттєві прогалини та протиріччя у кримінально-правовій охороні здоров’я людини від винних діянь, які призвели до зараження інфекційною хворобою або інфікування її збудником.

"Такі діяння є заподіянням тілесних ушкоджень, ступінь тяжкості яких залежить від рівня небезпечності хвороби. Незважаючи на це, КК України, зберігаючи радянські традиції криміналізації зараження лише хворобами, які передаються статевим шляхом, фактично передбачає відповідальність за зараження ВІЛ/СНІДом (статті 130 КК України) і венеричними захворюваннями (стаття 133 КК України). Щодо останньої, то наслідки зараження венеричною хворобою взагалі не враховуються, тоді як санкції цієї статті фактично відповідають санкціям ст. 122 КК України "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження". Вказівка у статтях 130 і 131 КК України на відповідальність за зараження невиліковною інфекційною хворобою взагалі носить декларативний характер, оскільки ані чинне законодавство України у сфері охорони здоров'я, ані сучасна медична наука не використовують термін "невиліковна інфекційна хвороба". Як наслідок, у цій частині кримінальний закон не може бути застосованим", — говориться в записці.

На думку авторів, така ситуація призводить, з одного боку, до існування прогалини в кримінально-правовій охороні здоров'я людини від винних дій, які призвели до зараження інфекційною хворобою, з іншої — до стигматизації осіб за станом здоров'я. Зазначена стигматизація полягає в тому, що під загрозою кримінальної відповідальності перебувають, в першу чергу, ВІЛ-позитивні люди, а також люди, які хворіють на венеричні захворювання, які розглядаються як потенційні злочинці

Творці законопроєкт припускають, що їхні зміни дозволять ВІЛ-позитивним людям, людям, які хворіють на СНІД, або страждають на венеричні хвороби, зосередити свої зусилля саме на лікуванні та якості власного життя, а не боротьбі зі страхами бути покараними.Також законопроект спрямований на усунення дискримінації за станом здоров'я. Крім цього, законопроект покликаний виконати взяті Україною міжнародні зобов'язання в частині приведення національного законодавства у відповідність до стандартів ЄС.

Водночас, кримінальну відповідальність за умисне зараження особливо небезпечною інфекційною хворобою або інфікування збудником особливо небезпечної інфекційної хвороби пропонують посилити, оскільки такі діяння розглядатимуться як заподіяння тяжких тілесних ушкоджень на підставі ст. 121 КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада в рамках першого читання підтримала законопроєкт про правочин зі слідством у корупційних справах.