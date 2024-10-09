Рада підтримала важливий законопроєкт про угоду зі слідством для корупціонерів, у чому його суть
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Законопроєкт було підтримано Національним антикорупційним бюро України, а також Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою
У середу, 9 жовтня, Верховна Рада в рамках першого читання підтримала законопроєкт про правочин зі слідством у корупційних справах. Цей текст підтримали САП та НАБУ, також він відповідає нашим міжнародним зобов’язанням.
Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що одразу кілька фракцій мали побоювання щодо голосування за законопроєкт одразу загалом.
"За основу — 268 (голосів, — ред.). Законопроєкт (№ 12039 — ред.) не голосували одразу загалом, оскільки в залі були застереження щодо цього від двох фракцій", — сказав Железняк.
Народний депутат також пояснив у чому полягає суть цього законопроєкту.
- запроваджується нова стаття, що дозволяє у разі співробітництва зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший термін ув’язнення, ніж вимагає кодекс. Наприклад, 5 замість 8 років.
- при цьому суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф — це 102 мільйони гривень максимум за особливо тяжкий злочин, понад 4 мільйони гривень за тяжкий злочин
- суд зможе у разі конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено.
- цей механізм не застосовуватиметься до організаторів злочинних схем, за винятком випадків, коли організатор викриває іншого організатора.
- у разі коли йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшений висновок зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф і може отримати додатково конфіскацію.
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що "метою прийняття проєкту Закону є вдосконалення національного законодавства щодо положень, що визначають укладання угод про визнання винності у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Верховна Рада України підтримала законопроєкт 11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.