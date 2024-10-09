Рада підтримала важливий законопроєкт про угоду зі слідством для корупціонерів, у чому його суть

Законопроєкт було підтримано Національним антикорупційним бюро України, а також Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

У середу, 9 жовтня, Верховна Рада в рамках першого читання підтримала законопроєкт про правочин зі слідством у корупційних справах. Цей текст підтримали САП та НАБУ, також він відповідає нашим міжнародним зобов’язанням.

Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що одразу кілька фракцій мали побоювання щодо голосування за законопроєкт одразу загалом.

"За основу — 268 (голосів, — ред.). Законопроєкт (№ 12039 — ред.) не голосували одразу загалом, оскільки в залі були застереження щодо цього від двох фракцій", — сказав Железняк.

Народний депутат також пояснив у чому полягає суть цього законопроєкту.

запроваджується нова стаття, що дозволяє у разі співробітництва зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший термін ув’язнення , ніж вимагає кодекс. Наприклад, 5 замість 8 років.

, ніж вимагає кодекс. Наприклад, 5 замість 8 років. при цьому суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф — це 102 мільйони гривень максимум за особливо тяжкий злочин, понад 4 мільйони гривень за тяжкий злочин

— це 102 мільйони гривень максимум за особливо тяжкий злочин, понад 4 мільйони гривень за тяжкий злочин суд зможе у разі конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено.

якщо цей вид покарання буде узгоджено. цей механізм не застосовуватиметься до організаторів злочинних схем, за винятком випадків, коли організатор викриває іншого організатора.

у разі коли йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшений висновок зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф і може отримати додатково конфіскацію.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що "метою прийняття проєкту Закону є вдосконалення національного законодавства щодо положень, що визначають укладання угод про визнання винності у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Верховна Рада України підтримала законопроєкт 11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.