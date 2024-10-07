Командирів ЗСУ каратимуть за злочини підлеглих: про що йдеться
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Документ покликаний синхронізувати законодавство з положеннями Римського статуту
Командири підрозділів українських Сил оборони нестимуть відповідальність за скоєння деяких злочинів своїми підлеглими. Комітет Верховної Ради вже рекомендував ухвалити законопроєкт у другому читанні, але його фінальна редакція поки що недоступна для ознайомлення.
Про це повідомляє Судово-юридична газета. Зазначається, що у разі прийняття документа до Кримінального кодексу з’явиться стаття 31-1, згідно з якою командири нестимуть відповідальність за вчинки підлеглих, якщо вони знали про злочин та нічого не зробили для запобігання чи припинення їх скоєння.
Йдеться про провини по ряду статей, серед яких:
- злочин агресії (ст. 437);
- воєнні злочини (ст. 438);
- застосування зброї масового ураження (ст. 439);
- геноцид (ст. 442)
- злочини проти людяності (ст. 442-1)
Наголошується, що відповідальність нестимуть не лише командири підрозділів, які виконують свої обов’язки на законних підставах, а й особи, які виконують цю роль за фактом. Тобто покарання може поширюватися і на членів парамілітарних формувань, які офіційно не є частиною Сил оборони.
Цей законопроект має привести українське законодавство у відповідність до положень Римського статуту. Його Верховна Рада ратифікувала наприкінці серпня.