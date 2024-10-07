Командирів ЗСУ каратимуть за злочини підлеглих: про що йдеться

Документ покликаний синхронізувати законодавство з положеннями Римського статуту

Командири підрозділів українських Сил оборони нестимуть відповідальність за скоєння деяких злочинів своїми підлеглими. Комітет Верховної Ради вже рекомендував ухвалити законопроєкт у другому читанні, але його фінальна редакція поки що недоступна для ознайомлення.

Про це повідомляє Судово-юридична газета. Зазначається, що у разі прийняття документа до Кримінального кодексу з’явиться стаття 31-1, згідно з якою командири нестимуть відповідальність за вчинки підлеглих, якщо вони знали про злочин та нічого не зробили для запобігання чи припинення їх скоєння.

Йдеться про провини по ряду статей, серед яких:

злочин агресії (ст. 437);

воєнні злочини (ст. 438);

застосування зброї масового ураження (ст. 439);

(ст. 439); геноцид (ст. 442)

злочини проти людяності (ст. 442-1)

Наголошується, що відповідальність нестимуть не лише командири підрозділів, які виконують свої обов’язки на законних підставах, а й особи, які виконують цю роль за фактом. Тобто покарання може поширюватися і на членів парамілітарних формувань, які офіційно не є частиною Сил оборони.

Цей законопроект має привести українське законодавство у відповідність до положень Римського статуту. Його Верховна Рада ратифікувала наприкінці серпня.