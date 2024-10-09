В Украине хотят декриминализовать ВИЧ/СПИД и убрать статью за заражение (законопроект)

Уголовную ответственность за умышленное заражение наоборот предлагают усилить

В Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагается исключить из Уголовного кодекса отдельную статью за заражение ВИЧ. По мнению авторов документа, действующая редакция закона ставит под угрозу уголовной ответственности ВИЧ-положительных людей, а также людей, страдающих венерическими заболеваниями.

Речь о законопроекте 9398, который зарегистрировали народные депутаты Александра Устинова, Михаил Радуцкий и другие. Он был внесен в Раду 8 октября. За день до этого Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять его в первом чтении.

Законопроектом 9398 предлагается исключить отдельную статью 130, предусматривающую уголовную ответственность за заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или другой неизлечимой инфекционной болезни.

Авторы документа в пояснительной записке пишут, что Уголовный кодекс Украины содержит существенные пробелы и противоречия в уголовно-правовом здравоохранении человека от виновных деяний, которые привели к заражению инфекционной болезнью или инфицирование ее возбудителем.

"Такие деяния являются причинением телесных повреждений, степень тяжести которых зависит от уровня опасности заболевания. Несмотря на это, УК Украины, сохраняя советские традиции криминализации заражения только болезнями, передающимися половым путем, фактически, предусматривает ответственность за заражение ВИЧ/СПИДом (статьи 130 УК Украины) и венерическими заболеваниями (статья 133 УК Украины). Что касается последней, то последствия заражения венерической болезнью вообще не учитываются, тогда как санкции настоящей статьи фактически соответствуют санкциям ст. 122 УК Украины "Умышленное средней телесной тяжести повреждения". Указание в статьях 130 и 131 УК Украины на ответственность за заражение неизлечимой инфекционной болезнью вообще носит декларативный характер, поскольку не действующее законодательство Украины в сфере здравоохранения, ни современная медицинская наука не используют термин "Неизлечимая инфекционная болезнь". Как следствие, в этой части криминальный", — отмечается в записке.

По мнению авторов, такая ситуация приводит, с одной стороны, к существованию пробелов в уголовно-правовому охране здоровья человека от виновных действий, повлекших к заражению инфекционной болезнью, с другой – к стигматизации лиц за состоянием здоровья. Указанная стигматизация состоит в том, что под угрозой уголовной ответственности находятся, в первую очередь, ВИЧ-положительные люди, а также люди, болеющие венерическими заболеваниями, которые рассматриваются как потенциальные преступники.

Создатели законопроекта предполагают, что их изменения позволят ВИЧ-позитивным людям, людям, страдающим СПИДом, или страдающим венерическими болезнями, сосредоточить свои усилия именно на лечении и качестве собственной жизни, а не борьбе со страхами быть наказанными. Также законопроект направлен на устранение дискриминации по состоянию здоровья. Кроме того, законопроект призван выполнить взятые Украиной международные обязательства в части приведения национального законодательства в соответствие со стандартами ЕС.

В то же время, уголовную ответственность за умышленное заражение особо опасной инфекционной болезнью или инфицирование возбудителем особо опасной инфекционной болезни предлагают усилить, поскольку такие деяния будут рассматриваться как причинение тяжких телесных повреждений на основании ст. 121 УК Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада в рамках первого чтения поддержала законопроект о сделке со следствием по коррупционным делам.