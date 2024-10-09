Юлія Тимошенко виконала свою обіцянку, адже Рада заборонила мобілізацію молоді від 18 до 25 років

Верховна Рада України сьогодні ухвалила законопроєкт №11379-д,авторства в тому числі Юлії Тимошенко, яким забороняється мобілізація юнаків віком від 18 до 25 років. Закон був підтриманий конституційною більшістю в 311 голосів.

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко назвала це рішення знаковим для захисту молоді від несправедливих дій під час мобілізації.

Юлія Тимошенко підкреслила, що навколо цього законопроєкту об’єдналися усі парламентські фракції. Вона також висловила подяку Голові Верховної Ради та президії парламенту за те, що їм вдалося ініціювати зустріч з генералітетом і міністром оборони для врегулювання цього питання.

"Ми зробили надважливий крок — захистили нашу молодь та забезпечили справедливість. Збереження молодого покоління — це збереження сили України як сьогодні, так і в майбутньому", — наголосила Тимошенко.

Вона також уточнила, що Верховна Рада не приймала норму про мобілізацію тих, хто в мирний час вважається непридатним до служби, а під час війни — обмежено придатним. За її словами, таке рішення раніше було нав'язане в законодавстві, але тепер цей пункт скасований.

"Ми очікуємо, що найближчим часом президент України підпише цей закон. Це перемога справедливості та захист нашої молоді", — підсумувала лідерка "Батьківщини".

Очікується, що новий закон допоможе ліквідувати сумнівні механізми призову та встановити чіткі й прозорі правила мобілізації в країні.