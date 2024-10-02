Податки потрібно збільшити ще? Нардеп пояснив необхідність

Нардеп каже, що це краще наповнює бюджет, ніж запровадження податків на розкіш

В Україні найближчим часом мають суттєво підвищити податки. Документ поки пройшов тільки 1 читання, але депутати вирішили, що гроші потрібні "на вчора", тому підвищення відбудеться заднім числом — з 1 жовтня. Та у Верховній Раді вважають, що цього недостатньо для забезпечення потреб армії.

Зокрема, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на форумі "Бізнес і війна" в Києві заявив про необхідність подальшого збільшення податків. Йдеться про підвищення військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).

За словами Гетманцева, саме ці два податки здатні швидко та рівномірно наповнити бюджет. Він вважає, що запровадження податків на розкіш малоефективне через складнощі у визначенні предметів розкоші та низький фіскальний ефект.

Нагадуємо, що разом із підвищенням податку на прибуток банків до 50% ухвалення законопроєкту принесе до бюджету 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн у 2025 році. Однак ці ініціативи викликали критику з боку бізнес-асоціацій та міжнародних фінансових установ. Вони закликають розглянути альтернативні варіанти наповнення бюджету, зокрема, підвищення ПДВ замість військового збору, який, на їхню думку, вдарить лише по "білому" бізнесу.

Гетманцев визнає, що військовий збір дійсно сплачують лише ті, хто отримує офіційну зарплату, але наголошує, що це стосується всіх податків. Він вважає підвищення військового збору і ПДВ справедливим підходом для розв'язання проблеми фінансування армії.

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