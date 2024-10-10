Рада повысила налоги, включая военный сбор: детали для всех категорий налогоплательщиков

Для военных налог останется 1,5%

В четверг, 10 октября, было принято решение о не повышении военного сбора для военных. По решению Верховной Рады этот налог останется на уровне 1,5%.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, повышение налогов в этом году не коснется военных.

"Повышения налогов для военных не будет! Рада только проголосовала за правку, которая отменяет увеличение налога для военных", — говорится в сообщении.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк: "Рада приняла законопроект №11416д по историческому увеличению налогов. "ЗА" 247 в целом".

Гончаренко добавляет, что военный сбор для военных хотели сделать 5%, однако он остается 1,5%. Но для ФОПов он вырастет до 5%, как и планировалось.

Отмечается, что при рассмотрении законопроекта о повышении налогов военный сбор оставят на том же уровне для бойцов Вооруженных сил, СБУ, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, Государственной службы спецсвязи и Государственной спецслужбы транспорта.

Детальнее о законопроекте об увеличении налогов:

повышение военного сбора с 1,5% до 5% (за исключением военных);

установление военного сбора в размере 1% от дохода для ФЛП 3 группы;

установление военного сбора для ФЛП-плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп на уровне 10% минимальной зарплаты;

установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений на уровне 25%;

ежемесячное представление отчетности НДФЛ (для экономического бронирования);

50% налога на прибыль банков в 2024 году.

Напомним, что новый законопроект о повышении налогов раскритиковало Юридическое управление Рады, ведь он не отвечает Конституции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за повышения налогов "задним числом" в октябре украинцы могут получить меньшие зарплаты.