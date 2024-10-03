У жовтні українці отримають меншу зарплату: нардеп назвав причину

Це може стати дуже неприємним "сюрпризом"

Через підвищення податків "заднім числом" у жовтні українці можуть отримати менші зарплати. Як це виглядатиме на практиці пояснив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, згідно з графіком ВР, якщо законопроєкт за №11416-д, який Верховна Рада ухвалила 17 вересня у першому читанні, остаточно приймуть, президент зможе підписати його не раніше 20-х числах жовтня. Таким чином після 15-го жовтня він набере чинності й заднім числом з 1 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати в кінці місяця.

"А зараз увага, як це буде на практиці. Десь 14-15 жовтня всім виплатять аванс і люди фізично отримають гроші в руки. З нього військовий податок буде ще 1,5% (т.я. закон ще не вступив в силу). Але потім податок за той самий жовтень стане вже не 1,5%, а вже 5%, в тому числі з авансу. І що ж робити роботодавцю? Він вже виплатив аванс і гроші назад не забере?", — пише нардеп.

Железняк додав, що Мінфін пропонує просто забрати ці гроші при виплаті зарплати. Таким чином, в кінці жовтня люди отримають не лише меншу суму на 3,5% через підвищення військового збору, так і ще мінус ті гроші з авансу.

"Ось я просто уявляю реакцію працівників, особливо бюджетників соціальної сфери. Удачі мажоритарним депутатам пояснити потім чому так", — резюмував Железняк.

Як повідомляв "Телеграф", українцям невдовзі доведеться сплачувати нові податки. Йдеться про оплату ПДВ при отриманні посилок з інших країн у розмірі менш як 150 євро.